Ausblick: Star Health And Allied Insurance Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Star Health And Allied Insurance Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,98 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,930 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 51,88 Milliarden INR gegenüber 42,65 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 23,76 INR, gegenüber 9,47 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 213,01 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 178,33 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch