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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Star Cement veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Star Cement veröffentlicht am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,950 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,78 INR je Aktie erzielt worden.
10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,23 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 1,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,99 INR, gegenüber 9,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 40,74 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 35,92 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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