Star Cement Aktie 36168452 / INE460H01021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Star Cement veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Star Cement wird am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,85 INR. Dies würde einer Verringerung von 24,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Star Cement 2,44 INR je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Star Cement in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 9,24 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 9,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,28 INR je Aktie, gegenüber 9,73 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 41,82 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 37,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Star Cement Ltd Registered Shs
|
06.08.26
|Ausblick: Star Cement veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.05.26
|Ausblick: Star Cement stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Star Cement Ltd Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.