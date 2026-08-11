Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Stantec zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Stantec wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,58 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,19 CAD erwirtschaftet worden.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,96 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,79 Milliarden CAD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,18 CAD, gegenüber 4,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 7,08 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,14 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stantec Inc.
|
07:01
|Ausblick: Stantec zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Stantec verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Stantec gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Stantec legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Stantec verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Stantec Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.