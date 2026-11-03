Ausblick: Stanley Black Decker legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stanley Black Decker lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Stanley Black Decker die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 1,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Stanley Black Decker nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 3,74 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,76 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,61 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 15,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,13 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net