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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Standex International gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Standex International stellt am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Standex International noch ein Gewinn pro Aktie von 1,25 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Standex International in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 229,7 Millionen USD im Vergleich zu 217,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,67 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 953,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 891,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Standex International CorpShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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