Ausblick: STAAR Surgical Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

STAAR Surgical Company lädt am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,051 USD aus. Im letzten Jahr hatte STAAR Surgical Company einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 78,7 Millionen USD gegenüber 94,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 16,89 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,291 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,620 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 334,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 239,4 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net