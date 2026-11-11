Ausblick: SQL Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SQL Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass SQL Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,047 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 27,1 Millionen USD – ein Plus von 13,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SQL Technologies 23,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,228 USD, gegenüber -0,320 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 104,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 92,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net