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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sprout Social A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sprout Social A wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,294 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sprout Social A ein EPS von -0,160 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 7,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 123,8 Millionen USD gegenüber 115,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD im Vergleich zu -0,740 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 494,5 Millionen USD, gegenüber 457,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Sprout Social Inc Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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