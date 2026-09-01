Sprinkl a Aktie 111921653 / US85208T1079
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01.09.2026 07:01:06
Ausblick: Sprinklr A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sprinklr A lässt sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sprinklr A die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,104 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 108,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 214,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sprinklr A einen Umsatz von 212,0 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,490 USD, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 867,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 857,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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