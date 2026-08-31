Sportsman's Warehouse Holdings Aktie 23925540 / US84920Y1064
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31.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sportsmans Warehouse stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sportsmans Warehouse stellt am 01.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,120 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Sportsmans Warehouse soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 295,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 293,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,335 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,300 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 1,22 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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