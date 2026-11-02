Ausblick: Sportradar gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sportradar wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sportradar im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,093 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 21 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 358,2 Millionen EUR betragen, verglichen mit 341,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,225 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,380 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 1,52 Milliarden EUR, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net