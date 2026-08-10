Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert. Aktie 338138 / NO0006000900
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert wird am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,64 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,33 NOK je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,24 Milliarden NOK – ein Minus von 58,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert 7,85 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 15,88 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 16,78 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,35 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 30,44 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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