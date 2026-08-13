Ausblick: Sparebanken More Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sparebanken More Registered präsentiert am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 NOK gegenüber 2,26 NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 562,0 Millionen NOK – ein Minus von 65,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sparebanken More Registered 1,64 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,23 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,57 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,30 Milliarden NOK, gegenüber 6,46 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch