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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert präsentiert Quartalsergebnisse
Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,47 NOK. Im Vorjahresquartal waren 5,19 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 45,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,22 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 4,08 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 17,94 NOK je Aktie, gegenüber 19,08 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 8,96 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 16,37 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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