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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,07 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 9,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,48 NOK erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,77 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 50,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert 3,57 Milliarden NOK umsetzen können.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,87 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,19 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 7,12 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 14,47 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert
Analysen zu SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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