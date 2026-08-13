Ausblick: SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert präsentiert am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,83 NOK gegenüber 4,71 NOK im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 53,04 Prozent auf 1,75 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,73 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,09 NOK je Aktie, gegenüber 18,19 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 7,05 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 14,47 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch