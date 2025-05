Ausblick: SP Apparels zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SP Apparels wird sich am 27.05.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2025 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 9,70 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 11,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,76 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,95 Milliarden INR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 36,85 INR je Aktie, gegenüber 35,72 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 13,92 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 10,32 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch