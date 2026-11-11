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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: SP Apparels stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SP Apparels wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 13,80 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,83 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SP Apparels in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,58 Milliarden INR im Vergleich zu 4,27 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 64,25 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 40,22 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,27 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,97 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu S.P. Apparels Ltd
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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