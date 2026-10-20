Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Southwest Airlines präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Southwest Airlines lädt am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,571 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Southwest Airlines noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Southwest Airlines nach den Prognosen von 17 Analysten 8,25 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,95 Milliarden USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,83 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,790 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 33,13 Milliarden USD, gegenüber 28,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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