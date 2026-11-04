Ausblick: Southern stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Southern gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,06 Prozent auf 8,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Southern noch 7,82 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,59 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,92 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,59 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 29,55 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net