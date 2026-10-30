Ausblick: Soochow Securities vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Soochow Securities wird am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,229 CNY je Aktie gegenüber 0,200 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Soochow Securities nach der Prognose von 1 Analyst 2,27 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,65 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,756 CNY je Aktie, gegenüber 0,710 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 9,39 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 12,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net