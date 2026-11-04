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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: SONY legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SONY öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,402 USD aus. Im letzten Jahr hatte SONY einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 20,15 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,08 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD, gegenüber -0,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 81,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 82,82 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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