Ausblick Sonova: EON, USA und Wachstum - Darauf kommt es im H1 an

Stäfa (awp) - Bei Sonova stehen die neue KI-Hörgeräteplattform EON von Phonak, wichtige Absatzkanäle in den USA und die ambitionierten Wachstumsziele für 2026/27 im Mittelpunkt. Entscheidend wird sein, ob die jüngsten Produktinnovationen und die starke Nachfrage den Erwartungen an weiteres Wachstum gerecht werden können.

Sonova publiziert am Donnerstag, 12. November, die Ergebnisse zum ersten Halbjahr (per 30. September) des laufenden Geschäftsjahres 2026/27. Insgesamt haben zwölf Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.

H1 2026/27 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2025/26 Umsatz 1'810 1'719 - Wachstum in LW (%) 6,4 6,0 Core EBIT 341,4 316,4 - Marge (%) 19,1 18,4

Was sollte besonders beachtet werden?

Sonova hat in den vergangenen Wochen und Monaten eine Vielzahl an neueren Produkten und Updates angekündigt. Analysten sind sich einig, dass insbesondere die neueste Hörgeräte-Technologieplattform von Phonak, EON, im Fokus stehen wird. Sie stellt eine Weiterentwicklung der bisherigen KI-basierten Hörgerätetechnologie dar und setzt insbesondere auf einen neuen Hypersonic-Chip sowie die KI-Technologie Spheric Speech Clarity 3.0, die Sprache in Echtzeit aus störenden Hintergrundgeräuschen herausfiltern soll. Ziel ist es, das Sprachverstehen insbesondere in anspruchsvollen Hörsituationen, beispielsweise bei Gesprächen in Gruppen oder in lauten Umgebungen, zu verbessern und gleichzeitig die Höranstrengung zu reduzieren. Ergänzt wird die Technologie durch eine automatische Anpassung an unterschiedliche Hörumgebungen, eine verbesserte Windgeräuschunterdrückung und moderne Konnektivitätsfunktionen wie Auracast.

Die Plattform ist erst einige Wochen alt. Daher dürften laut Analysten vor allem erste qualitative Kommentare über da bisherige Feedback von Kunden und Audiologen im Mittelpunkt stehen.

Gibt es noch andere Themen, die beachtenswert sind?

Daneben dürfte das Department of Veterans Affairs (VA), einer wichtigen staatlichen Institution für die medizinische Versorgung von Veteranen, ein Gesprächsthema sein. Diese Zusammenarbeit stellt für Sonova einen wichtigen und volumenstarken Absatzkanal im US-Hörgerätemarkt dar. Die zentrale Beschaffung durch die VA ermöglicht zwar hohe Absatzvolumen und eine gute Visibilität der Nachfrage, geht jedoch mit tieferen durchschnittlichen Verkaufspreisen und entsprechendem Margendruck einher. Die Entwicklung der Marktanteile bei der VA ist deshalb ein wichtiger Indikator für die Umsatzentwicklung im US-Grosshandelsgeschäft.

Aber auch der US-Einzelhändler Costco, mit dem Sonova die Lieferbeziehung im Herbst 2024 wieder aufgenommen hat, eröffnet zusätzliches Umsatzpotenzial im US-Hörgerätemarkt. Die Partnerschaft bietet Sonova Zugang zu einer breiten Kundenbasis und zusätzlichen Absatzvolumen im Wholesale-Geschäft.

Welche Wachstumsziele verfolgt Sonova?

Für das Geschäftsjahr 2026/27 strebt Sonova zu konstanten Wechselkursen ein Wachstum des konsolidierten Umsatzes von 5 bis 8 Prozent an. Der Kern-EBIT soll um 7 bis 10 Prozent zulegen. Sonova richtet die Guidance erstmals auf diese Gewinngrösse aus. Im Geschäftsjahr 2025/26 lag er bei 780 Millionen Franken.

Sieht der Kurs dieses Jahr besser aus?

Nachdem die Sonova-Aktie im vergangenen Jahr noch dem Markt hinterherhinkten, haben sie sich seit Ende März in mehreren Schüben bis auf ihr bisheriges Jahreshoch bei 293,80 Franken vergangenen Woche hochgeschwungen. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus auf annähernd 40 Prozent, seit dem Tief im März gar auf annähernd 80 Prozent. Gleichzeitig ist der MidCap-Index SMIM um knapp 9 Prozent gestiegen.

Website: www.sonova.com

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