Ausblick: Sonos stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sonos wird sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äussern.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,640 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sonos in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 536,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 550,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,110 USD aus. Im Vorjahr waren -0,510 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,47 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch