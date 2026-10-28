Ausblick: Sonic Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sonic Automotive wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,97 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sonic Automotive für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,03 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,66 USD aus. Im Vorjahr waren 3,42 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 15,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch