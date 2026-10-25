Ausblick: Sona BLW Precision Forgings vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sona BLW Precision Forgings wird am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,24 INR. Dies würde einem Zuwachs von 16,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sona BLW Precision Forgings 2,78 INR je Aktie vermeldete.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,38 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Sona BLW Precision Forgings für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,09 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,46 INR, gegenüber 10,30 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 56,22 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 43,74 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch