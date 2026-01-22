Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.01.2026 07:01:06

Ausblick: Sona BLW Precision Forgings legt Quartalsergebnis vor

Sona BLW Precision Forgings
Sona BLW Precision Forgings präsentiert am 23.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,80 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sona BLW Precision Forgings noch ein Gewinn pro Aktie von 2,43 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 31,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 11,37 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,75 INR im Vergleich zu 9,92 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 44,29 Milliarden INR, gegenüber 34,82 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch