Sompo Holdings Aktie 10475786 / JP3165000005
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sompo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sompo wird am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 130,91 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sompo noch ein Gewinn pro Aktie von 127,41 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Sompo 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1.500,00 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sompo 1.462,75 Milliarden JPY umsetzen können.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 586,76 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 701,03 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6.007,70 Milliarden JPY, gegenüber 6.148,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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