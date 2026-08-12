Soluna Holdings Aktie 130304795 / US5835433013
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Soluna präsentiert Quartalsergebnisse
Soluna präsentiert in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,110 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 15,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 154,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,450 USD, gegenüber -2,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 60,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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07:01
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