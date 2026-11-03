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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Solstice Advanced Materials verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Solstice Advanced Materials wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,697 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Solstice Advanced Materials noch -0,220 USD je Aktie verloren.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,04 Prozent auf 1,02 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 969,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,90 USD je Aktie, gegenüber 1,49 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 4,17 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Solstice Advanced Materials
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07:01
|Ausblick: Solstice Advanced Materials verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Solstice Advanced Materials zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Solstice Advanced Materials
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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