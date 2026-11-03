Ausblick: Solstad Offshore As informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Solstad Offshore As wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,469 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,19 NOK erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 86,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 737,1 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,51 USD, gegenüber 17,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 362,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,01 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net