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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Solstad Offshore As informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Solstad Offshore As wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,469 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,19 NOK erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 86,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 737,1 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,51 USD, gegenüber 17,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 362,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,01 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Solstad Offshore AsaShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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