|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Solstad Maritime ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Solstad Maritime ASA Registered gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,41 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Solstad Maritime ASA Registered noch 0,690 NOK je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Solstad Maritime ASA Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,67 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,46 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,92 NOK aus. Im Vorjahr waren 4,78 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 6,32 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 6,03 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Solstad Maritime ASA Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Solstad Maritime ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Solstad Maritime ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Ausblick: Solstad Maritime ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.06.26
|Erste Schätzungen: Solstad Maritime ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Solstad Maritime ASA Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Dienstagshandel nach. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.