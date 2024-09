Ausblick: Solaria Energia zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Solaria Energia wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.09.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,160 EUR. Dies würde einer Verringerung von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Solaria Energia 0,200 EUR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,31 Prozent auf 49,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Solaria Energia noch 46,7 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,718 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,860 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 222,7 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 191,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch