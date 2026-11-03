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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: SolarEdge stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SolarEdge lädt am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,037 USD aus. Im letzten Jahr hatte SolarEdge einen Verlust von -0,840 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll SolarEdge nach den Prognosen von 19 Analysten im Schnitt 326,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 340,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,375 USD je Aktie, gegenüber -6,880 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 1,30 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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|Ausblick: SolarEdge stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: SolarEdge veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: SolarEdge veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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21.07.26
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05.05.26
|Ausblick: SolarEdge öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SolarEdge Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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