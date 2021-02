Ausblick: SoftBank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SoftBank präsentiert in der am 08.02.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2020 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,037 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,104 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,93 Milliarden USD – ein Minus von 41,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoftBank 22,20 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,31 USD, gegenüber -2,217 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 57,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 57,30 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch