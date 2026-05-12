SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
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12.05.2026 10:18:00
Ausblick: SoftBank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SoftBank gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten von der Bilanz erwarten.
SoftBank wird am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.03.2026 - vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass SoftBank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,61 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 88,52 JPY je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1.972,62 Milliarden JPY aus - das entspräche einem Plus von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.941,18 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Der Ausblick von 15 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 642,19 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 195,21 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 7.666,32 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 7.243,75 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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