Ausblick: SoftBank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SoftBank wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,88 JPY. Dies würde einer Verringerung von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SoftBank 4,22 JPY je Aktie vermeldete.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.881,66 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.742,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,70 JPY aus. Im Vorjahr waren 11,35 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 7.629,22 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 7.038,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net