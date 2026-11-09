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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: SoftBank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SoftBank lädt am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,066 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,68 Milliarden USD – ein Minus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoftBank 13,00 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,650 USD, gegenüber 2,90 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 53,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,75 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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