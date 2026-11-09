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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: SoftBank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SoftBank zieht Bilanz – das erwarten Analysten.
SoftBank öffnet am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -20,944 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 437,45 JPY je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.993,81 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 4,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.916,50 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 191,45 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 873,51 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 8.502,03 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 7.798,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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