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19.11.2026 07:01:06
Ausblick: Societatea Nationala Nuclearelectrica präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Societatea Nationala Nuclearelectrica wird am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,210 RON. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,49 RON je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Societatea Nationala Nuclearelectrica 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 625,5 Millionen RON verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 56,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Societatea Nationala Nuclearelectrica 1,44 Milliarden RON umsetzen können.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,63 RON je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,77 RON je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,20 Milliarden RON, gegenüber 5,63 Milliarden RON im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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