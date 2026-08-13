Ausblick: Societatea Nationala Nuclearelectrica gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Societatea Nationala Nuclearelectrica wird am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,840 RON. Im Vorjahresquartal waren 1,01 RON je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Societatea Nationala Nuclearelectrica in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,19 Milliarden RON. Im Vorjahresviertel waren noch 1,20 Milliarden RON in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 5,70 RON, während im vorherigen Jahr noch 7,77 RON erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,52 Milliarden RON umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,63 Milliarden RON waren.

Redaktion finanzen.ch