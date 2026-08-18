Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs Aktie 119327 / US8336351056
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs veröffentlicht am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 113,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,24 Milliarden USD gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,71 USD je Aktie, gegenüber 2,06 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 8,23 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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