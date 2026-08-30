So-Young International Aktie 47414565 / US83356Q1085
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30.08.2026 07:01:06
Ausblick: So-Young International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
So-Young International lässt sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird So-Young International die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,597 CNY gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 478,4 Millionen CNY, was einem Umsatz von 52,4 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,356 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,330 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,05 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 211,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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