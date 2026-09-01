Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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01.09.2026 07:01:06
Ausblick: Snowflake verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Snowflake wird am 02.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 42 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,447 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,890 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 39 Analysten einen Zuwachs von 29,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,48 Milliarden USD gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 47 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,950 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 44 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,11 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,68 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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