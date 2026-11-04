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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: SNC-Lavalin Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SNC-Lavalin Group lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SNC-Lavalin Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,10 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SNC-Lavalin Group 0,880 CAD je Aktie eingenommen.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,80 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,02 Milliarden CAD aus.
13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,99 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 15,48 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 12,12 Milliarden CAD, gegenüber 10,96 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu SNC-Lavalin Group Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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