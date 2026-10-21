Snap-On Aktie 971068 / US8330341012
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Snap-On veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Snap-On wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,93 USD. Dies würde einer Verringerung von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Snap-On 5,02 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 4,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,24 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 19,74 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 19,19 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 4,95 Milliarden USD, gegenüber 5,16 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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