Ausblick: Snail A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Snail A veröffentlicht am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Snail A -2,200 USD je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 29,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 30,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 3,30 USD aus. Im Vorjahr waren -3,650 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 100,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 81,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch