Snai a Aktie 158366198 / US83301J3086
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Snail A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Snail A veröffentlicht am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Snail A -2,200 USD je Aktie verloren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 29,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 30,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 3,30 USD aus. Im Vorjahr waren -3,650 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 100,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 81,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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