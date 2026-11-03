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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Smith Douglas Homes A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Smith Douglas Homes A wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,088 USD. Dies würde einer Verringerung von 63,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Smith Douglas Homes A 0,240 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 283,1 Millionen USD gegenüber 262,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,261 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,19 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,05 Milliarden USD, gegenüber 971,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Smith Douglas Homes Corp Registered Shs-A-
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07:01
|Ausblick: Smith Douglas Homes A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Smith Douglas Homes A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Smith Douglas Homes Corp Registered Shs-A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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