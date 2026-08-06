SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: SMC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SMC wird am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 643,66 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SMC 543,79 JPY je Aktie eingenommen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 241,64 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 20,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 200,18 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2907,33 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2640,04 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 994,47 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 842,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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